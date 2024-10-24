Alithia gazetesi, Fransız gazetesinin ilgili haberini” Umutlar Taş Bankta Sona Eriyor” başlığıyla verdiğini, Kongo Cumhuriyeti’nden Güney Kıbrıs’a giden bir sığınmacının hayat hikayesine yer verirken sığınmacılar için Güney Kıbrıs’ın, adanın Schengen vizesi ağına sahip olmamasına bağlı olarak başka Avrupa ülkelerine gitme ümitlerinin olmaması nedeniyle, bir çıkmazı teşkil ettiğinden söz ettiğini yazdı.

Haberde Kongo asıllı kişinin, Türkiye üzerinden KKTC’ye geldiğini, bir üniversiteye kayıt olduğu iddiasında bulunulurken Kongo asıllı kişinin 14 Haziran’da ise kendisini yasal olmayan bir noktaya götüren taksiye de 530 dolar ödeyerek, Yeşil Hat’tan geçtiği de ileri sürüldü.

Gazete Kongo asıllı kişinin şu anda Güney Kıbrıs’ta, başka sığınmacılarla birlikte paylaştığı bir evde kaldığını yazdı.