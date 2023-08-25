Fransa’nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano “Kıbrıs bir başarısızlığı daha kaldıramaz” dedi.

Haravgi’nin haberine göre, Lefkoşa’nın Rum kesiminde devam eden Dış Rumlar Kongresi’nde konuşan Catalano, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik “yeni bir süreç başlarsa, öncekinden farklı olmalı, Ada bir başarısızlığı daha kaldıramaz” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa olarak Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasına yardım etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Catalano, "Bütün Avrupalılar olarak bu meselenin hallolmasını istiyoruz. Fransa’nın Türkiye’ye hoşgörülü olmadığını biliyorsunuz. Çözüme ulaşması için Kıbrıs’a yardımcı olmaya çalışmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

-“RMMO’nun silahlanmasına katkıda bulunmaya hazırız”

Catalano, Güney Kıbrıs-Fransa ikili ilişkilerine de değinirken savunma ve güvenlik alanındaki “mükemmel işbirliğine” işaret etti ve her yıl Güney Kıbrıs limanlarına 20’den fazla Fransız savaş gemisinin demirlediğini söyledi. Çok yakında Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İtalya’nın katılımıyla askerî bir tatbikat icra edileceğini açıklayan Catalano, Fransız hükümetinin Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Catalano iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinden ve Fransız şirketlerinin Güney Kıbrıs’taki, özellikle perakende ticaretteki başarılı faaliyetlerinden de söz etti.

Fileleftheros, Catalano’nun Dış Rumlar Kongresi’ndeki konuşmasında Pile’de yaşananlara şu sözlerle değindiğini bildirdi:

“BM Güvenlik Konseyi’nin, olanları kınaması için yerel düzeyde çalıştık. Olanlar kabul edilemezdir ve yeni bir süreç başlaması gerektiğini gösteriyor. Hirstodulidis’in müzakereleri yeniden başlatma yöntemi bulma çabasını destekliyoruz.”