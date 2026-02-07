Loic Voisot ve Benjamin Humblot isimli iki maceracı Fransa’dan Çin'e uzanan yürüyüşlerini cumartesi günü tamamladı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren yolculukta ikili, neredeyse tamamını yürüyerek kat ettikleri 16 ülkeyi geçti.

Voisot ve Humblot, Eylül 2024’te Fransa’nın Annecy kentinden yola çıktı. Hedefleri Çin’e ulaşmaktı ancak çevreye zararlı olduğunu düşündükleri için uçak kullanmak istemediler.

İki arkadaş, bir gün iş çıkışı sohbet ederken “büyük bir macera” yaşamak istediklerini ve planın böyle doğduğunu anlattı.

GÜVENLİK NEDENİYLE KISA BİR MOLA

Yolculuk boyunca yalnızca Rusya’daki bir etap, güvenlik gerekçeleriyle otobüsle geçildi. Bunun dışında 518 gün süren yürüyüşte yaklaşık 12 bin 850 kilometre kat edildi.

İkilinin son 10 kilometrelik etabının başlangıç noktasında, sosyal medyadan yolculuğu takip eden çok sayıda yerel sakin de dahil olmak üzere yaklaşık 50 kişi toplandı.

Yürüyüş ilerledikçe medya mensupları ve Şanghay’da yaşayan Fransızlar da gruba katıldı. Voisot ve Humblot, kentin simgesel Bund Promenadı’nda birbirlerine sarılarak yolculuğu noktaladı.

“HER GÜN BU ANI DÜŞÜNDÜK”

Hedefe ulaştıkları anı anlatan Humblot, “Bir yıldan uzun süredir neredeyse her gün bu anı düşünüyorduk. Bu yüzden çok güçlü bir duygu.” dedi.

Voisot ise, “Hayalleriniz çılgıncaysa, adım adım ilerleyin. Bazen başaramazsınız ama bazen de başarırsınız.” ifadelerini kullandı.

Yürüyüşün bitmesinin ardından ilk ne yapacağı sorulan Voisot, esprili bir yanıt vererek, "Bol bol uyuyacağım!” dedi.