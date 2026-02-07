Reuters’in haberine göre şirket, cuma meydana gelen hata için özür diledi ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 44 milyar dolar (yaklaşık 2 bilyon lira) değerindeki 620 bin Bitcoin’in yüzde 99,7’sini geri aldığını duyurdu.

Bithumb’ın bugünkü açıklamasına göre Bitcoinler, müşterilere ‘promosyon ödülü’ olarak yanlışlıkla yollandı.

Yerel medyaya göre şirket, bir kampanya kapsamında her kullanıcıya yaklaşık 2 bin won (1,37 dolar) gönderecekti. Fakat sistemde hata oluşunca her kullanıcıya yaklaşık 2 bin Bitcoin transfer edildi.

Hatalı dağıtımın ardından 695 müşterinin alım-satım ve para çekme işlemleri kısıtlanmıştı. Yine de şirket, hatanın borsada sert bir satış dalgasına yol açtığını belirtti.

Bitcoin düşüşte

Donald Trump’ın ABD başkanı seçilmesinden bu yana elde ettiği tüm kazancı kaybeden Bitcoin 70 bin doların altına indi. Bitcoin an itibarıyla (14:48) 67.834,6 dolar.

Kripto para yanlısı söylemleriyle bilinen Trump, 5 Kasım 2024’te ABD başkanı seçilirken seçimin ardından bitcoinin fiyatı 68 bin dolardan 17 Aralık 2024’te 100 bin doların üzerine çıkmıştı.

Analistlere göre faiz oranlarına ilişkin endişeler, küresel ekonomideki belirsizlikler, kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi, kar realizasyonları yatırımcıların kripto piyasalarından uzaklaşmasına neden oldu.