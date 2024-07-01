Fransa'da erken genel seçimin ilk turu Pazar günü yapıldı. Sandık çıkış anketlerine göre, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi oyların yüzde 34'ünü alarak ilk sırada yer aldı. Seçimin ikinci turu 7 Temmuz Pazar günü yapılacak ve Ulusal Meclis'teki sandalye dağılımı belli olacak.

Araştırma şirketi Elebe'nin tahminine göre genel seçimin birinci turunda seçime katılım oranı yüzde 67,5 oldu. Bu da Fransa'da, 1981'den bu yana görülen en yüksek katılım oranı.

Sandık çıkış anketine göre, Ulusal Birlik Partisi'ni, oyların yüzde 28,1'ini alan sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi izledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın liderliğindeki Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı ise oyların ancak yüzde 20,3'ünü alabildi.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin oy oranı ise yüzde 10,2 oldu.

Cumhurbaşkanı Macron, Fransa'da 9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin açık farkla ilk sırada yer almasının ardından Fransa Parlamentosu'nun alt kanadı olan Ulusal Meclis'i feshetmiş ve erken seçim kararı almıştı.

Ulusal Birlik'in ilk tur zaferi sonrası, Paris'te binlerce kişinin katıldığı aşırı sağ karşıtı bir protesto yapıldı.

- Le Pen: Fransız halkı Macron kampını neredeyse yok etti

2027'de yeniden Ulusal Birlik Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Marine Le Pen sandık çıkış anketi sonrası ülkenin kuzeyindeki seçim bölgesi Henin-Beaumont'da coşkulu seçmenlerine seslendi.

Marine Le Pen, "Demokrasi konuştu ve Fransız halkı Ulusal Birlik Partisi'ni ve müttefiklerini zirveye çıkararak Macron kampını neredeyse yok etti" dedi.

Le Pen, Macron'u da eleştirerek, "Halk net bir şekilde 7 yıllık küçümseyici ve yıpratıcı yönetime son vermek" istiyor diye konuştu ve ikinci turda da seçmenlerden destek istedi.

Le Pen, Ulusal Birlik Partisi'nin lideri Jordan Bardella'nın başbakan olarak atanabilmesi için önümüzdeki hafta Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Macron Le Pen karşısında ikinci turda 2017'de oyların yüzde 66'sını, 2022'de ise yüzde 58'ini alarak iki kez Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella da Paris'te yaptığı konuşmada, "Fransız halkı ülkede emsali olmayan bir umut doğurdu" dedi.

Jordan Bardella, Fransa'nın önünde iki yol olduğunu, "en kötü yolun" sol koalisyon olacağını, Ulusal Birlik Partisi'nin ise Cumhuriyetçiler Partisi'nin bazı unsurlarıyla birlikte hükümeti kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Bardella, başbakan olması halinde, Cumhursaşkanı Macron'la saygıya dayalı bir ilişki çerçevesinde birlikte çalışacağını, "tüm Fransız halkının başbakanı olacağını" vurguladı.

- Macron'dan seçmenlere çağrı: İkinci turda cumhuriyetçi ve demokrat adaylar etrafında birleşin

Sandık çıkış anketi sonrası Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Cumhurbaşkanı Macron ise seçmenlere, seçimin ikinci turunda, "cumhuriyetçi ve demokrat" adaylar etrafında birleşme çağrısı yaptı.

Macron, genel seçimin ilk turunda katılım oranının yüksek olmasının da, kendisini memnun ettiğini söyledi.

Macron'un birlik çağrısı Başbakan Gabriel Attal tarafından da tekrarlandı.

Fransa’da eski cumhurbaşkanı adayı ve Yeni Halk Cephesi İttifakı bünyesindeki Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nin lideri Jean-Luc Melenchon da, ilk turda üçüncü sırada yer alan adaylarının, yarıştan çekileceklerini açıkladı.

Melenchon, "Ulusal Birlik Partisi'nin seçim kazanmasına hiçbir yerde izin vermeyeceğiz" dedi.