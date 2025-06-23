Güney Kıbrıs'ın, çeşitli ülkelerin vatandaşlarının tahliyesinde transit istasyonu olup, bölgedeki savaşa müdahil olmasa dan ABD ve Fransa ile imzaladığı anlaşmaların görmezden gelinemeyecek taahhütler içerdiğine işaret edildi.

Fileleftheros, “Kıbrıs, Fransa ve ABD ile Anlaşmalarla Bağlı” başlıklı haberinde, ABD’ye destek, ikmal ve hizmet sağlamakla yükümlü olan Güney Kıbrıs’ın Fransa’ya da tahliye operasyonu devam ettiği sürece Fransa'ya personel, mal, malzeme, silah, mühimmat, araç, uçak ve gemi konuşlandırma imkanı tanımak zorunda olduğunu kaydetti.

Gazete, Fransa ile 2017’de savunma iş birliği anlaşması imzalayan Güney Kıbrıs'ın 2022’de de kriz anında Bahreyn, Mısır, Irak, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Umman, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen’den Fransız vatandaşlarını ve diğer ülke vatandaşlarının tahliyesinde "ara istasyon" olarak kullanılmaya imkan sağlayan anlaşma imzaladığını yazdı.

Gazeteye göre, bu anlaşmalar uyarınca Güney Kıbrıs’a, tahliye operasyonunun gerektirdiği sürece transit noktaları da dahil Fransız personel, mal, malzeme, silah, mühimmat, kara aracı, uçak, gemi konuşlandırabilir.

Anlaşma, Fransız personel, görevini yerine getirmek için Güney Kıbrıs içerisinde gerekli hareket serbestisi de tanıyor. Aynı şey tahliye operasyonu çerçevesinde Fransız kuvvetlerinin ya da Fransa adına diğer kuvvetlerin kullanacağı savaş gemisi, uçak ve kara araçları için de geçerli. Karasuları içinde seyir ve hava sahasını kullanım hakkı, belirlenmiş limanların, havalimanlarının, kamu yollarının ve diğer tesislerin kullanım hakkı da dahil. Anlaşma silah ve mühimmatların savaş uçakları ya da savaş gemileri içerisinde kalmasını öngörüyor.

Fransız personel, Güney Kıbrıs’a talepte bulunması ve talebin onaylanması halinde Güney Kıbrıs içerisine silah sokabilir ve taşıyabilir.

Güney Kıbrıs’tan yetki belgesi alınması şartıyla Fransız personel, uydu sistemi de dahil Güney Kıbrıs’ta telsiz alıcı-verici istasyonu, telefon, telgraf, faks sistemleri veya diğer iletişim araçlarını kurma ve işletme hakkına sahip.

Tahliye edilecekler ise Avrupa Birliği vatandaşları ve onlara bağımlı aile üyeleriyle Fransa’nın kriz bölgesinden tahliye edeceği herhangi bir üçüncü ülke vatandaşlardan oluşuyor.

Güney Kıbrıs, kendi sınırları içerisinde Fransız personeline, taşıma araçlarına ve teçhizatına kolaylıklar sağlar.

Anlaşmanın icrası, Fransa’nın tahliye edilecek kişilerin Güney Kıbrıs’a ulaşmasından en az 48 saat önce Rum yönetimiyle irtibat kurarak yazılı başvuru yapması ve yazılı onay cevabı almasıyla yürürlüğe girer.

Rum yönetimi Fransa’ya ayrıca personelinin ve tahliye edilenlerin ikameti için gerekli kamu altyapılarını ve kamu alanlarını, gerekli ortak fayda hizmetlerini (su, hijyen, tesis, elektrik, iletişim araçları vb) ve Fransa’nın malzeme ve mühimmatı için depolama alanını bedava sağlamak zorunda.

Gazeteye göre, ABD ile 26 Temmuz 2022’de imzalanan ve genel hatlarıyla “Hizmet Teatisi ve Ordonat Konularında Destek” ile ilgili anlaşma uyarınca da Güney Kıbrıs'ın ABD’ye gıda, su, ikamet, taşımacılık, akaryakıt, kıyafet, iletişim hizmeti, sağlık hizmeti, üs operasyon desteği vermesi gerekiyor.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın ABD’ye lojistik desteğinin, iki taraf arsındaki koordineli tatbikatları, eğitimleri, görevleri, demirleme, harekatlar ya da diğer iş birliği çabaları sırasında ya da iki taraftan birinin lojistik desteğe, ikmale ve hizmete ihtiyaç duyacağı öngörülemeyen durum ya da ihtiyaçlarda sağlandığı belirtildi. ABD ile imzalanan anlaşmanın, süresiz olduğuna da dikkat çekildi.