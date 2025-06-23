Güney Kıbrıs’ın BM’deki Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Marila Mihail, KKTC’deki eski Rum mallarının “yasadışı kullanılmasını” BM’ye şikayet etti.

Haravgi gazetesi, BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderen Hacımihail’in, adanın “Türkiye tarafından işgal edilmiş bölgelerinde” bulunan Rum mallarının “yasadışı şekilde” kullanılmaya devam etmesi konusunda resmi şikayette bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Mihail, 1974’ten bu yana bu malların yasal sahipleri olan Rumların mallarına erişemediğini, mallarını kullanamadığını ve kontrol edemediğini kaydederek, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararlarına aykırı olduğunu belirtti.

Mihail, Türkiye’nin toplu satış politikası uyguladığını ve bununla, ayrılıkçı devlet oluşturulmasını arzuladığını iddia ederken, Güney Kıbrıs’ın hukuk devleti ilkelerine bağlı olduğunu ve Türkiye’nin de bu ihlallere son vererek, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için katkı yapması gerektiğini kaydetti.