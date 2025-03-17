Yoğun ilgi nedeniyle şölenin 4 Nisan’da tekrar sahneleneceği duyuruldu

FOGEM’den yapılan açıklamaya göre FOGEM’den farklı yaş gruplarından oluşan sekiz ekibinin ve 175 dansçının sahne aldığı gecede, Kıbrıs Türk halk danslarının yanında modern dans öğelerinin de yer aldığı performanslar sahnelendi.

Gecede, “Karanlıktan Ateşe” adlı modern dans gösterisi ve “Dansın Rüyası” isimli, dünya dansları ile Kıbrıs Türk halk danslarının harmanlandığı modernize halk dansları, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Şölende, FOGEM Ritim Grubu’nun Ferazat Gürsoy eşliğinde Sıla 4 şarkılarıyla sunduğu performans izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

Folklor şöleninin, izleyicilerin yoğun talebi üzerine 4 Nisan’da yeniden sahneleneceği duyuruldu.