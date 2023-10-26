Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) Kültür Dairesi katkılarıyla bu yıl 3-7 Temmuz tarihleri arasından düzenlediği "Minimal Maraş Fotoğraf Sergisi” Atatürk Kültür Merkezi’nde bir kez daha sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenecek fotoğraflar 28 Ekim Cumartesi 13:00’e kadar ziyaret edilebilecek

FODER’den yapılan açıklamaya göre derneğin 34 üyesinin ve eğitmenlerin toplam 106 fotoğrafından oluşan sergi KTMMOB (Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Mimarlar Odası tarafından ve fotoğraf severlerden gelen talep doğrultusunda yarın yeniden açılacak.