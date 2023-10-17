Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği StandUp Right projesi kapsamında “Çocuklarda Omurga Sağlığı” eğitimlerine Ziyamet Özel Eğitim ve İş Merkezi ile başladı.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen StandUp Right/Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında ilkokul çağındaki çocukların ve özel gelişen bireylerin omurga sağlığını korumak için Temel Beden Farkındalığı eğitimlerinin ilki 40 özel gelişen çocuk ve gencin katılımıyla Ziyamet Özel Eğitim ve İş Eğitimi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Temel beden farkındalığı terapisi eğitmenleri Uzm. Fzt. Burcu Tokgöz, Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader ve pediatrik rehabilitasyon uzmanı Yrd. Doç. Dr. Melis Sahilli Bağkur tarafından verilen eğitimde, öğrencilerin omurga sağlığı ve koruyucu fizyoterapi yöntemleri ile farkındalıklarının geliştirilmesi için sunum yapıldı, ardından öğrencilerin de aktif katılımları sağlanarak günlük yaşam pratiklerinde de kullanabilecekleri egzersizler yaptırıldı.

Okul yönetimi ve öğretmenlerinin de hazır bulunduğu eğitimlerde eğlenerek öğrenmenin de ne denli yararlı ve kalıcı olduğu deneyimlendi.

Proje Koordinatörü Münevver Özakalın proje ile ilgili haber ve etkinliklerin Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği Facebook hesabı/ Instagram hesabı ve www.ktfb.org internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini, ayrıca [email protected] e-mal adresinden soru ve görüşlerin iletilebileceğini aktardı.