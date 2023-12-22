Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği tarafından yürütülen StandUp Right/ Dik Durmak İyidir Projesi kapsamında 27 ilkokuldan 60 sınıf ve beden eğitimi öğretmenine “temel beden farkındalığı terapileri temelli çocuklarda omurga sağlığı” eğitimi verildi.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneğinden yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında eğitimler 14-15 Aralık tarihlerinde KTÖS Etkinlik Salonu’nda gerçekleşti.

Açıklamaya göre eğitimin ilk oturumunda, omurga anatomisi, patolojileri, normal motor gelişim aşamalarında omurganın değişimi, ikinci oturumunda ise, temel beden farkındalığı terapilerinin amaçları ve özellikle çocuklarda uygulama şekli anlatıldı. Eğitimde, katılımcılar öğrendiklerini kendi üzerlerinde uygulama yapma fırsatı buldular. Eğitimin son oturumda okullarda çocukların omurga sağlığı için ergonominin önemi ve yapılması gerekenler detaylı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda ayrıca katılımcı öğretmenlerden öğrencilere yönelik uygulanabilecek TBFT temelli Çocuklarda Omurga Sağlığını geliştirmeye yönelik oyunlar yaratmaları ve sunmaları istendi.