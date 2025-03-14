Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen bir finansal okuryazarlık araştırmasına göre araştırmaya katılanların yüzde 39’unun son 12 ay içerisinde en az bir kez, elde ettikleri kazançla giderlerini karşılayamadıkları kaydedildi.

Politis gazetesi söz konusu araştırmaya göre Güney Kıbrıs’taki finansal okuryazarlık oranının yüzde 56 olduğunu da yazdı.

Araştırmaya katılanların yüzde 50’sinin kriz yönetimini, yüzde 65’inin de bileşik faizin ne olduğunu bilmediğini kaydeden gazete, araştırmaya katılanların yüzde 68’inin ekonomilerini kendilerinin yönettiğini, yüzde 85’inin de aktif bir şekilde para biriktirdiklerini ekledi.