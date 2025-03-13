Güney Kıbrıs’ta gayrimenkul fiyatlarında artış yaşandığı kaydedildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum Merkez Bankasının konut fiyatları endeksiyle ilgili olarak yayımladığı rapora dayanarak, 2024 yılının üçüncü üç aylık döneminde ev fiyatlarındaki yıllık fiyat artış oranının yüzde 6, daire fiyatlarındaki yıllık fiyat artış oranının ise yüzde 8,8’e ulaştığını yazdı.

Gazete başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs’ta tapu dairesine sunulan 10 taşınmaz satışıyla ilgili belgeden 4’ünün yabancı alıcılarla ilgili olduğunu yazdı.

Gazete Rum merkez bankasının konut fiyatları endeksiyle ilgili raporuna dayanarak 2024 yılının üçüncü üç aylık döneminde tapuya toplam 4 bin 081 satış belgesi sunulduğunu ve bunların 2 bin 409’unun yerli alıcılar, bin 672’sinin de yabancı alıcılarla ilgili olduğunu ekledi.