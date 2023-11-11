Fransa'da gözaltında bulunan Filistinli aktivist Meryem Ebu Dakka, sınır dışı edilerek Mısır'a gönderildi.

Revolution Permanente sitesine göre, aktivist Ebu Dakka dün Fransa'dan sınır dışı edildi.

Ebu Dakka, Paris'ten uçakla polis eşliğinde Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi.

- Süreç

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üyesi Ebu Dakka, ülke genelinde Filistinlilerin yaşam koşulları hakkında konferans vermek için eylülde Fransa'ya gelmişti.

Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 16 Ekim'de "kamu düzenini bozduğu" gerekçesiyle polis tarafından durdurulan Ebu Dakka, 45 gün ev hapsine alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Ebu Dakka hakkında sınır dışı etme kararı çıkarmıştı.

Yerel mahkeme Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurmayı kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı yerel mahkemenin kararını Danıştay’a taşımıştı.

Danıştay, 8 Kasım'da aldığı kararda Ebu Dakka'nın Fransa'da hiçbir bağının bulunmadığını belirterek, Filistinli aktivistin sınır dışı edilmesini onaylamıştı.

Paris'te bu hafta sivil kıyafetli 4 polis, Ebu Dakka'yı gözaltına almıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekilli Sebastien Delogu'nun da aralarında olduğu bazı muhalif milletvekilleri, Ebu Dakka'nın gözaltına alınmasını başkentte protesto etmişti.