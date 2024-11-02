Filistin Kızılayı'nın, İsrail'in ablukası ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 21 hastayı tahliye ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin koordinasyonu ve katılımıyla El-Avde ve Endonezya hastanelerinden 21 hastanın alınarak Gazze kentindeki Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Burş dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde sürdürdüğü kara harekatı sırasında 1200'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü, tıbbi malzemelerin Gazze'nin kuzeyine girişini engellediğini ve Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatma altında tuttuğunu söylemişti.

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerde, İsrail'in kasıtlı saldırıları, yakıt ve tıbbi malzemelerin yanı sıra gıda ve su girişinin engellenmesi nedeniyle büyük bir kriz yaşanıyor.

- İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generallerin planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, ilaç yakıt ve su girişine izin verilmemesini öngörüyor.