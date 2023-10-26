Filistin yönetimi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından sorumlu olan "savaş suçlularının" yargılanması için gereken delilleri Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunduğunu açıkladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda'nın Lahey şehrinde bulunan UCM Başsavcısı Kerim Han ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Maliki, "İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son dönemde işlediği suçlara dair deliller sunduk. Bu konu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanına giriyor ve Filistin hakkında devam eden bir soruşturma var." ifadelerini kullandı.

İsrail'in "Gazze'de kadın ve çocuklar dahil sivilleri katletmesi" hakkında ayrıntılı bilgi verdiklerini aktaran Maliki, uluslararası hukukun İsrailli savaş suçlularını yargılaması" çağrısında bulundu.

Maliki, bu kişilerin "sistematik ve yaygın bir biçimde" savaş suçu işlediğine dikkati çekerek, "Bu suç soruşturmasının acilen tamamlanması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

UCM Başsavcısı Han ise Gazze'deki olaylar dahil olmak üzere Filistin'deki gelişmelerin UCM tarafından soruşturulduğunu, soruşturmanın "bağımsız ve şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü" kaydetti.