Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasını "savaş suçu" olduğunu belirtti.
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Bakanlığın Facebook hesabından, İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini hedef almak suretiyle "savaş suçu" işlediği ve bunun aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.