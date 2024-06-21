Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, Devlet Başkanlığının konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Filistin devletini bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararının memnuniyet ve takdirle karşılandığı ifade edildi.

Ermenistan'ın kararı, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Açıklamada, henüz Filistin'i tanımamış Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına uygun olarak Filistin'i tanımaya; barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme, uluslararası meşruiyet ve hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen İspanya, İrlanda, Norveç, Slovenya ve Ermenistan örneğini takip etmeye teşvik edildi.

Ermenistan, Filistin devletini resmen tanıdığını açıklamıştı.

Habere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki 193 ülkeden Filistin'i tanıyanların sayısı 149'a yükseldi.

Son olarak İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya da 4 Haziran'da Filistin'i resmen tanıma kararı almıştı.

Öte yandan İsrail, Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararı üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.