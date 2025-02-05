Beyaz Saray önünde toplanan Filistin destekçileri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile onunla görüşen ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterisi düzenledi.

ABD'nin başkenti Washington'daki gösteri, Trump ile Netanyahu'nun Oval Ofis'te görüştükleri esnada gerçekleştirildi.

Birçok sivil toplum örgütünden yüzlerce kişinin katıldığı ve Filistin bayraklarının sallandığı gösteride, "Özgür Filistin”, "Soykırım başbakanı" ve “Bir savaş suçlusuna ev sahipliği yapmayı bırakın" şeklinde sloganlar atıldı.

Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgulayan göstericiler, “Soykırım Başbakanı”, “Netanyahu savaş suçlusu” ve “İsrail öldürüyor” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestocular ayrıca Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'nun tutuklanması çağrısında bulundu.

Protestoya ilişkin görüntülerde, ABD'nin İsrail'e silah ve diğer yardımları durdurmasına yönelik taleplerin yazılı olduğu dövizler yer alırken, göstericilerin "Netanyahu, sen bir tiransın" ve "Netanyahu, sen bir korkaksın" sloganları attığı duyuldu.

- "Netanyahu Lahey'de olmalı"

AA'ya konuşan göstericilerden Matthew Watterman, ABD'nin, 15 aydır İsrail'in Gazze'deki soykırımını, onlarca yıllık işgalini ve Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarını desteklediğini söyledi.

"Netanyahu'nun buraya, şehrimize gelip vergilerimizin Filistin halkına karşı zulüm işlemek için kullanılmasını istemesinin protesto edilmesi ve direnilmesi gereken bir şey olduğuna inanıyoruz." diye konuşan Watterman, Amerikalıların vergilerinin "zulüm işlemek" için kullanılmasını istemediklerini kaydetti.

Bir başka gösterici Dolia C, Netanyahu'nun "savaş suçlusu" olduğunu aktararak, "(Netanyahu) Burada olmamalı, Lahey'de olmalı." dedi.

- "(Trump) Bu vahşi işgali durdurmalısınız"

Göstericilerden haham Yitzchok Deutsch da "bir savaş suçlusu"nun Yahudi dinini temsil ettiğini iddia etmesinin "gülünç" olduğunu ifade ederek "Başkan Trump'a bir mesaj vermek için buradayız: Eğer dünyada barışın başkanı olmak istiyorsanız, bu siyonizm hareketini durdurmalı, 76 yılı aşkın süredir devam eden bu vahşi işgali durdurmalısınız." diye konuştu.

Deutsch, Netanyahu'nun "suçları meşrulaştırmak için dini kullandığını" belirtti.