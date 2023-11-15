Filistin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Abdullah Attari’nin dün, Meclis Dışişleri toplantısına katıldığı ve Filistin'de hâkim olan durum konusunda bilgi verdiği haber verildi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, komitede yaptığı konuşmada, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve masum insanlar karşısında suç işlediğini belirten Attari, Filistin sorununun 1948 yılından bu yana devam eden bir “Nakba” (büyük felaket) olduğunu ve 7 Ekim’de başlamadığını söyledi.

Filistin’deki soykırımın İsrail’in Hamas karşısındaki savaşı değil, Filistin halkının tamamı karşısındaki savaşı olduğunu da öne süren Attari, bugünkü durumun Hamas’ın eseri olmadığını, ancak bunun Hamas’ın yol açtığı bir durum olduğunu sözlerine ekledi.