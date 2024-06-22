Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Kombos ile Manalo görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, Güney Kıbrıs ile Filipinler’in uluslararası hukuka ve BM’nin deniz hukukuyla ilgili sözleşmesine bağlı olduğunu söyledi.

Bunun Filipinler Dışişleri Bakanını Güney Kıbrıs’a yaptığı ilk ziyaret olduğunu yazan gazete, bu ziyareti tarihi olarak nitelendiren Kombos'un önümüzdeki yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkiler kurulmasının 45’inci yılı olacağına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, görüşmenin gündeminde denizcilik konularının yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültür ve eğitim gibi çeşitli alanlardaki iş birliği, aynı zamanda Orta Doğu ve Ukrayna’daki durum gibi uluslararası ve bölgesel çıkarları ilgilendiren konuların da bulunduğunu belirtti. Görüşmede serbest ticaret konularıyla ilgili AB-Filipinler diyaloğunun da ele alındığı ifade edildi.

Gazete, Manalo’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis tarafından kabul edildiğini de ekledi.

Haravgi ise Manalo’yla görüşmesinin ardından Kombos'un Kıbrıs sorunuyla ilgili yaptığı açıklamaya yer verdi. Gazeteye göre, Kombos, BM çerçevesine bağlı olduklarını ve müzakerelerin yeniden başlaması için BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili kişisel temsilcisiyle çalıştıklarını söyledi.

Filipinler Dışişleri Bakanı Manalo ise açıklamasında Güney Kıbrıs ile Filipinler’in deniz devletleri olduğundan uluslararası hukuk düzeni ve deniz hukuku yanı sıra barış ve istikrarın ileriye götürülmesi için aynı değerleri paylaştıklarını dile getirdi.

Manalo, deniz konularında UNCLOS’a uyulmasının, uluslararası iş birliği ve özellikle Güney Çin denizi konusunda ortaya güçlü temeller koyduğunu da savundu.

Manalo, ülkesinin, Kıbrıs sorununda barış görüşmelerinin yeniden başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.