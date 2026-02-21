Gazimağusa-Karpaz yolu Pamuklu civarında bir araç takla attı, sürücü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün 03.00 sıralarında, Ahmet Gülay (E-21) yönetimindeki NP 311 plakalı salon araçla Karpaz istikametine seyrederken, Pamuklu kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan toprak sete çarptıktan takla attı, araç tekerlekleri üzerinde durdu.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Gülay, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

-DAÜ’de kaza

Doğu akdeniz Üniversitesi(DAÜ) kampüsünde, dün 21.00 sıralarında, Khuzaıfa Shahzad (E-22) yönetimindeki ZP 984 plakalı motosikletle, Leonardo Da Vinci Sokak'ta seyrederken yolun karşısına geçmekte olan Monzır Ibrahım Sıd Ali'ye (E-20) çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Shahzad ve yaya Ali Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kaldırıldı, Shahzad'ın ayak bileğinde, Ali'nin de burun kemiğinde kırık tespit edildi. Tedavilerinin ardından ikisi de taburcu edildi.