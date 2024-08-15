Politis gazetesi “Fidan’ın Gayri Resmi Konseye Katılımına Yeşil Işık” başlığıyla yer verdiği haberinde, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin atıfta bulunduğu “diplomatik bilgilere” göre, bu ay sonunda gerçekleştirilecek toplantıya Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un da katılacağını yazdı.

Çalışma yemeği şeklinde düzenlenecek gayri resmi toplantının 29 Ağustos'ta Brüksel’de gerçekleştirileceğini kaydeden gazete, KİPE’nin atıfta bulunduğu “kaynakların” Rum kesiminin Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın toplantıya davet edilmesine ilişkin olumlu tutumunu, Fidan’ın toplantıya katılmayı kabul etmesinin izlemesi gerektiğini belirttiklerini yazdı.

Fidan’ın davete olumlu yanıt verip vermediğinin henüz teyit edilmediğini yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak, Fidan’ın daveti kabul etmesi halinde Kombos ile Fidan’ın toplantı çerçevesinde sohbet etme fırsatı bulmalarının beklendiğini iletti.

Gazete “Ne Değişti?” ara başlıklı haberinde ise, Rum kesiminin geçen şubat ayı başında gerçekleştirilen bir önceki gayri resmi konsey toplantısında, dışişleri bakanlığı aracılığıyla, Türkiye Dışişleri Bakanının toplantıya katılımını kabul etmediğini anımsattı.

Gazete, Kombos’un o dönem söz konusu toplantı çerçevesinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin itirazını haklı çıkarmak için Güney Kıbrıs’ın Türkiye’den somut adımlar görmeyi bekleyeceğini söylediğini anımsattı.

Gazete Kombos’un birkaç ay önce Rum kesiminin Fidan’ın söz konusu toplantıya katılımıyla ilgili olumsuz tutumunu haklı çıkarmak için kısaca şunları söylediğini de aktardı;

“İyi niyet jestleriyle ilgili taleplerin bir siyasi düşünce unsuru ve müzakere arzusu içermesi aynı zamanda tüm üye devletlerin hassasiyetlerine saygılı olması gerekmektedir. Güney Kıbrıs, Avrupa-Türk meseleleri sepetinde yer alan konularda ilerleme olmasını teşvik etme konusunda isteklidir. İyimseriz ve Türkiye’den de bu konuda önemli bir taahhüt görmeyi bekliyoruz.”

Kombos’un bu tezine göre Fidan’ın toplantıya katılmasının kabul edilmesinin Kombos’un önceki dönemde değindiği konularda bir ilerleme kanıtı olarak yorumlanması gerektiğine işaret eden gazete, “diplomatik kaynakların” gazeteye “veya belki de Rum kesiminin bugünkü olumlu tutumu, Türkiye Dışişleri Bakanının toplantıya katılmasının engellenmesinin ele alınmasının en hafif tabirle siyasi açıdan hatalı olduğunu dolaylı bir şekilde kabul etmek mi” şeklinde bir söylemde bulunduklarını iletti.

Gazete, cevap arayan sorunun, Fidan’ın söz konusu toplantıya katılmasının Rum kesimi tarafından kabul edilmesinin olguların değiştiğine işaret edip etmediği olduğunu da belirtti.

Haberde Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Macaristan’ın Ukrayna konusundaki tartışmalı “tek başına diplomatik çabalarına” bir karşı çıkış olarak, AB’nin gayri resmi dışişleri ve savunma bakanları toplantısının Budapeşte yerine Brüksel’de yapılacağını söylediği de anımsatıldı.

Alithia gazetesi ise “AB Gayri Resmi Konseyine Katılım İçin Türkiye’ye Yeşil Işık Yaktık” başlıklı haberinde, Rum kesiminin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 29 Ağustos'ta Brüksel’de gerçekleştirilecek gayri resmi dışişleri bakanları konseyi toplantısına katılmasına “evet” dediğini yazdı.

Bu gelişmenin, bir diğer ifadeyle Rum kesiminin Fidan’a yeşil ışık yakmasının Fidan’a yapılan bir önceki benzer davetin devamı olmadığını kaydeden gazete, geçen şubat ayında gayri resmi konsey toplantısına katılması için Fidan’a yapılan davetin Rum kesiminin vetosuyla karşılaştığını belirtti.

Gazete Rum kesiminin o dönem Fidan’ın söz konusu toplantıya katılmasını engellemesinin nedeninin, Avrupa-Türk ilişkilerinin liderler düzeyinde ele alınmasının beklemede olmasından kaynaklandığını öne sürdü.

Habere göre dün konuyla ilgili haberi yayımlayan “Omega” kanalı ise, Türk diplomasinin başındaki kişinin Brüksel’de bulunmasının zamanlamasının Kıbrıs sorununda yaşanması beklenen gelişmeler ışığında öneme sahip olduğunu belirtirken, “diplomatik kaynaklar” ise yaptıkları açıklamada, Fidan’ın söz konusu toplantıda yer almasının Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs sorunu çözüm sürecinde oynayabileceği rolü vurgulamak için başka bir fırsat olduğunu belirtti.

Şu an geriye Fidan’ın Borrell’in davetini kabul edip etmeyeceğine yanıt vermesinin kaldığını kaydeden gazete, “Omega kanalına konuşan kaynakların” Fidan’ın Brüksel’e gitmeyi kabul etmemesinin sürpriz olacağı yorumunda bulunduklarını ekledi.

Haber Haravgi’de “Fidan’ın AB Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısına Katılması İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Yeşil Işık”, Fileleftheros’ta ise “Kombos Brüksel’de… Fidan Bekleniyor” başlıklarıyla yer aldı.