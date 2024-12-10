Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FidanBlinken ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Fidan, mevkidaşı Blinken'a, “Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin önemini vurgulayarak, terör örgütlerinin Suriye'deki durumdan istifade etmesine Türkiye'nin asla izin vermeyeceğini” belirtti.

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“Yıllardır ihmal edilmiş olan altyapının yeniden inşası için uluslararası toplumun Suriye halkına destek olmasının önemli olduğunu” kaydeden Fidan, insani yardımın Suriye'ye kesintisiz ulaştırılması için de çaba gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Editör: Timuçin Cansoylu