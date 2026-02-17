Kapatılan Meclis oturumunun ardınan muhalefet milletvekilleri ve TDP Başkanı Çeler sendikaların eylemine destek verdi

İncirli: "Mücadele bitmedi, büyüyerek devam edecek"

Çeler: “Topluma rağmen Anayasa’ya rağmen bir anlaşma geçirmeye çalışıyorlar”

Fiber Optik Protokolü’ne Meclis içinde muhalefet milletvekilleri karşı çıkarken Meclis önünde de sendikalar tepkilerini ortaya koydu.

Meclis Genel Kurulu’nun yaklaşık 19 saat süren ve iç tüzük ihlal edildiği gerekçesiyle kapatılan oturumunun ardından, Cumhuriyetci Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve muhalefet milletvekilleri Meclis önüne çıkarak sendikaların eylemine destek verdi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de sendikacılar ve muhalefet milletvekilleri yanına yer aldı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkan Arslan Bıçaklı ve İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği adına İzzet Çınar açıklama yaptı.

-İncirli: “Kıbrıs Türk halkını, halkın memlekete olan sevgisini hafife alıyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis önünde yaptığı konuşmada, mücadelenin bitmediğini, büyüyerek devam edeceğini vurguladı; hükümetin Kıbrıs Türk halkını ve halkın memlekete olan sevgisini hafife aldığını söyledi.

Hükümettekilerin gücünün halktan gelmediğini ve bu yüzden düşeceklerini savunan İncirli, “Bu mücadele burada bitmedi. Bu mücadelenin yükselmesi gerekiyor.” dedi.

Muhalefetin, sendikaların ve örgütlerin bugün verdiği mücadelenin büyüyeceğini kaydeden İncirli, “Bizi birbirimize bağlayan birbirimize olan inancımız ve güvenimiz, memleketimize olan sevgimiz, geleceğimize duyduğumuz umuttur.” dedi.

Bu mücadelede herkese yer olduğunu belirten İncirli, yolsuzlara, memleketi satanlara aralarında yer olmadığını vurguladı. İncirli, yolsuzların, memleketi satanların yerinin yargı olduğunu da ekledi.

-Çeler: “Meclis’ten geçerse Cumhurbaşkanı’na görev düşecek”

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise, hükümetin topluma ve Anayasa’ya rağmen, tarafların oluru olmadan bir anlaşma geçirmeye çalıştığını kaydetti.

Meclis’te olmanın ne kadar önemli olduğunun bugün anlaşıldığını vurgulayan Çeler, “İçeride olursan durdurmak için bir şeyler yapabilirsin. Bugün eğer içeride bir muhalefet olmasaydı diledikleri gibi at süreceklerdi.” dedi.

Çeler, kamu kuruluşlarına, emeğe ve Anayasaya sahip çıkabilmek için toplumun uyanması gerektiğini vurguladı.

"Fiber protokolü geçerse Cumhurbaşkanı’na konuyu Anayasa Mahkemesi’ne devretme görevi düşeceğini" savunan Çeler, “Göreceksiniz ki oradan geri dönecek.” dedi.

-Üredi: “Halk bu direnişi unutmayacak”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) Başkanı Hakan Üredi de halkın bu direnişi unutmayacağını vurguladı.

Halkın iradesini ortaya koyması gerektiğini kaydeden Üredi, “Bugün bu mücadele zafere taşınmıştır.” dedi.

-Bıçaklı: “Ercan’da grev başladı”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkan Arslan Bıçaklı, verilen mücadelenin toplumun malı olan kurumlara sahip çıkma mücadelesi olduğunu vurguladı.

Mücadeleye destek veren herkese teşekkür eden Bıçaklı, Ercan Havalimanı’nda kulede grev başladığını ve şu anda uçakların iniş ve kalkışlarının durduğunu açıkladı.

-Çınar: “Fiberin adaya gelmesine karşı değiliz”

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği adına konuşan İzzet Çınar ise verilen mücadelenin sonuç verdiğini kaydetti.

Fiberin adaya gelmesine veya Türk Telekom’a karşı olmadıklarını vurgulayan Çınar, “Biz burada usule karşıyız. Protokolün içerisinde yer alan bazı maddelere karşıyız.” dedi. Çınar, fiber adaya gelirken işlerinden olmak istemediklerini de ekledi.

-Bengihan: “Peşkeşe, yolsuzluğu karşıyız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan da muhalefetin Meclis içerisinde gösterdiği kararlı duruşu takdir etti.

Peşkeşe, yolsuzluğu karşı olduklarını vurgulayan Bengihan, “Hep birlikte bu ülkeye sahip çıkacağız.” dedi.

Memleketin her yerinde sorun olduğunu savunan Bengihan, mücadeleyi büyüteceklerini söyledi ve “Bu hükümet gitmeden bizlere güler yüz yok.” diye konuştu.