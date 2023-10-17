Emekli Polisler Derneği polise yapılan eleştirilere tepki gösterdi Emekli Polisler Derneği polise yapılan eleştirilere tepki gösterdi

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü, 18 Ekim 2023 tarihinde Erülkü süpermarket bölgesinde  fiber optik kablo bağlantılarının yeni yapılan altyapıya aktarılması için çalışma yapılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, bu çalışmadan dolayı saat 08:00 - 09:00 saatleri arasında Ercan, Değirmenlik, Yeniceköy, Balıkesir, Paşaköy ve Kırıkkale bölgelerinde ses, adsl ve internet hizmetlerinde kesinti olacağı kaydedildi.

Saat 09:00 – 10:00 saatleri arasında yapılacak çalışmada  ise yurt dışı internet erişimlerinde çok kısa süreli kısmi düşüşler meydana gelebileceği bildirildi.