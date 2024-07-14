Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimin yıldönümü nedeniyle paylaştığı mesajda “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Bayramıdır” dedi.

Feyzioğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde asil Türk Milleti, yabancı istihbarat örgütlerinin kuklası olan terör örgütü FETÖ'ye ve ülkemizin istiklaline göz diken karanlık güçlere izin vermedi. 15 Temmuz, şanlı direnişimizin yıldönümüdür. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Bayramıdır. İşgale ve bölünmeye geçit vermeyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize nice sağlıklı yıllar diliyorum.''