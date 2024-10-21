Terör örgütü liderinin ölümünü örgüte yakın siteler duyurduFetullahçı Terör Örgütü’nün Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi.

Gülen’in böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demansı vardı.

NTV’de yer alan habere göre, örgüte yakın siteler dün akşam Gülen'in öldüğüne ilişkin haberler yaptı.

Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fetullah Gülen, “altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimi ile düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.