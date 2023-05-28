KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden verilen bilgiye göre, Hüseyin Eryaman’ın organizatörlüğünde Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ana sponsorluğunda yapılacak müsabakaların biletleri 50 TL’den satışta olacak ve geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

Organizasyona ayrıca KKTC Fenerbahçeliler Derneği, China Bazaar, Demirtaş Travelling, Eryaman Otobüs İşletmeleri, Evsu ve Sport Target katkılarıyla destek sağlayacak.

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda Fenerbahçe U-15 takımı ile birlikte Lefkoşa Karması U-15 Takımı, Doğu Karması U-15 Takımı ve Batı Karması U-15 Takımı yer alacak.

Turnuvanın ilk karşılaşması 4 Haziran’da saat 17.00’de ikinci karşılaşma ise 20.00’de oynanacak. Her iki karşılaşmanın galipleri 5 Haziran saat 20.00’de Atatürk Stadyumu’nda final maçında karşı karşıya gelecek. İki karşılaşmanın mağlup takımları 5 Haziran’da saat 17.00’de Atatürk Stadyumu'nda organizasyonun üçüncüsünü belirlemek için mücadele edecek. Eşleşmeler 29 Mayıs Pazartesi gün saat 14.30'da KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek.