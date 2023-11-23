“Fedakarlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum”

Ulusal Birlik Partisi Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil, öğretmenler günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Karanfil mesajında, öğretmenlerin yaptığı görevin hiçbir meslekle kıyaslanmayacağının altını çizerek, insan yetiştirmenin dünyanın en zor görevi olduğunu ifade etti ve öğretmenlere minnet duyduğunu dile getirdi.

Karanfil sözlerini şöyle sürdürdü:

“Verdiğiniz hizmetin karşılığının olmadığını biliyorum. O kadar yüce bir meslek icra ediyorsunuz ki, sizin inşa ettiğiniz insanlar yarın ülkemizin önemli noktalarında yerlerini almaya devam edecek, kimileri de ülkemizi yurt dışında gururla temsil edecek. Fedakarlığınız karşısında saygıyla eğiliyorum. Ülkemizin evlatları için attığınız her bir adım, gelişim, büyüme, güzel ahlak olarak bizlere yansımakta, pırıl pırıl bir nesli sizler sayesinde en güzel yerlerde görmekteyiz.

Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, gerek ülkemizde, gerek Anavatan Türkiye’mizde bu şerefli görevi ifa eden tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, sizlere şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız”