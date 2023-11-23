Şampiyon Melekler’in adı da çok amaçlı salon ile yaşatılacak

Töre: "Ortaokullu yıllarda çocuklara KKTC sevgisini mutlaka öğretmeliyiz”

Üstel: “63 okul güçlendirilecek. 2024 yılında eğitime 1,5 milyar TL harcanacak”

“Bir Okul da Sen Yap Projesi” çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Döveç Grup arasında imzalanan protokol kapsamında İskele’de inşa edilecek Muharrem Döveç Ortaokulu’nun temeli, bugün düzenlenen törenle atıldı.

Temel tama törenine, Cumhurbaşkanı Vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri Döveç ailesi ve diğer davetliler katıldı.

Okul yaklaşık 43 bin metrekare arazi üzerinde kurulacak ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Yeni ortaokul, 24 derslik, 2 bilgisayar laboratuvarı, 2 fen bilimleri laboratuvarı, 2 teknoloji tasarım odası, müzik odası, spor odası, kütüphane, idari odalar, öğretmenler odası, spor salonu ve konferans salonundan oluşacak.

700 öğrenci kapasiteli okulda, koşu ve yürüyüş parkuru, 10 bin metrekarelik yeşil alan, basketbol, voleybol, tenis ve futbol sahaları yer alacak.

Kafeterya binası ise yemekhaneye dönüştürülebilecek şekilde tasarlandı.

-Töre: ”KKTC milli devletimiz, taviz vermemiz söz konusu olamaz”

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, okulun fevkalade önemli olduğunu, okulda nelerin öğretildiğinin de son derece önemli olduğunu vurguladı.

Temel atma töreninde konuşan Töre, ortaokullu yılarda çocuklara KKTC sevgisini, vatan sevgisini, bayrak sevgisini, Türk milleti sevgisini mutlaka öğretmek gerektiğini kaydetti.

Gelecek nesillerin öğretmenlerin omuzlarında yükseleceğini söyleyen Töre, “Bu çocuklarımızı nasıl öğretirsek gelecekte de öyle olacaklardır” dedi.

“Biz KKTC topraklarını vatan yaparken nice acılar çektik, nice kayıplar verdik, nice canlar verdik” diyen Töre, “KKTC’yi hepimiz birlikte vatan yaptık, Güney’i de o tarafta bıraktık” diye devam etti.

“KKTC, milli devletimizdir, ulusal devletimizdir” diyen Töre, devletten taviz vermenin söz konusu olamayacağını, gençlere Atatürk sevgisinin de mutlaka öğretilmesi gerektiğini ifade etti.

-Üstel:”63 okul güçlendirilecek… Eğitime 1,5 milyar TL harcanacak

Başbakan Ünal Üstel de, bugün çok güzel bir olaya şahitlik ettiklerini vurgulayarak, 6 Şubat’taki depremden sonra okullarda ve kamu binalarında deprem riski analizleri başlattıklarını belirtti.

6 Şubat’ta çok büyük bir acı yaşadıklarını, Şampiyon Melekler’i kaybettiklerini anımsatarak bu acıyı unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını söyleyen Üstel, inşa edilecek okulda Şampiyon Melekler’in adını spor kompleksine vereceklerini bildirdi.

Her attıkları temelde Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için mutlaka bir taraflara ismini koyacaklarını söyleyen Üstel, İsias davasını da hükümet ve Meclis olarak adalet tecelli edene kadar yakından takip edeceklerini vurguladı.

Deprem sonrasında bütün okulları gözden geçirdiklerini ifade eden Başbakan Üstel, 63 okulun güçlendirilmesi gerektiği yönünde raporun ortaya çıktığını, hükümet olarak 60 okulun proje çalışmalarını tamamladıklarını, bunların yarısının ihaleye çıktığını, diğer yarısının da ihale öncesi son hazırlıkların yapılmakta olduğunu kaydetti.

Üstel, 2024 yılı içerisinde 63 okulu güçlendireceklerini, çocukların güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlayacaklarını, bunun asli görevleri olduğunu, bundan geri dönüş olmadığını vurguladı.

Üstel, halkın bağışladığı, vergilerden topladıkları yaklaşık 500 milyon TL tutarındaki parayı da okullar için harcayacaklarını, toplamda okullara 1,5 milyar TL harcama yapmayı hedeflediklerini belirtti. Başbakan Üstel, “Hepsini 2024 yılında birer birer yola koyacağız” dedi.

-"Özel sektör-hükümet iş birliğinde 13'üncü okul"

Üstel, gelinen noktada özel sektör-hükümet iş birliğinde bugün 13’üncü okulun temelini attıklarını, 7 okulun bitirildiğini, 8’incinin temelini bugün attıklarını geri kalanların proje çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, onların da en geç yıl sonuna kadar temelini atmayı hedeflediklerini söyledi.

Okullarda, çocukların daha çağdaş ve dünyadan uzak kalmamaları için gerekli ihtiyaçların karşılanacağını belirten Üstel, artan nüfusla ilgili tüm planlamaları yaparak okulları süratli bir şekilde çocuk sayısına göre oransal bir şekilde büyüteceklerini kadetti.

Üstel, duyarlı davranışları nedeniyle halka ve iş insanlarına teşekkür etti.

-Çavuşoğlu: "Eğitim için güzel, İskele için büyük adım”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, “Bugün burada eğitim için çok güzel bir adım atıyoruz, İskele için çok büyük bir adım atıyoruz” diyerek, çağrılarına kulak vererek ülkenin geleceği için "ben de varım" diyen herkesi selamladığını iletti.

Çavuşoğlu, ülkede 4 yıldır sürdürülen okulların yapılanması, iyileştirilmesi noktasında Muharrem Döveç Ortaokulu’nun özel sektörün yaptığı 8’inci, devletin kazandırdığı 18’inci okul olduğunu kaydetti.

4 okulun da ihale sürecinde olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu 4 yılda 18 okul zannederim KKTC tarihinde hiç olmadı.” dedi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat depreminden sonra ülkede çocukların, öğretmenlerin, çalışanların güvenliğini artırmak noktasında farklı farkındalık oluştuğunu, hükümetin ortaya koyduğu tam gün eğitim vizyonundan hareketle okul altyapılarının eksikliği, okullardaki can güvenliği tartışmalarına kulak vere Döveç ailesinin kampanyaya ilk katılanlardan olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, İskele’de gelinen aşamada okul ihtiyacı doğduğunu, Bekirpaşa Lisesi ile İskele Evkaf TMK’nın da ihtiyacı karşılamaz noktaya geldiğini, İskele’nin çok acil bir de meslek lisesine ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Yakın bir gelecekte birçok açılış yapacaklarını, temel atacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, 10-15 gün içerisinde Yeniboğaziçi’ndeki okulu da açacaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, “Biz terimizi, emeğimizi, vizyonumuzu bu ülkenin geleceğine adadık. İş insanlarımız da bu ülkenin geleceğine adadı” diyerek, çocuklar, öğretmenler mutsuzken siyasetin de mutlu olamayacağını söyledi.

Devletin yükselmesinin halkın yükselmesi demek olduğunu belirten Çavuşoğlıu, bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

-Döveç: “Modern eğitimin tüm gereksinimlerini karşılayacak”

Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, Döveç ailesi olarak bugün bir hayali gerçekleştirmiş olmaktan büyük heyecan ve onur duyduklarını ifade etti.

Döveç, eğitimin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda bireyin topluma karşı sorumluluğunu, etik değerleri ve kendine inancını da geliştiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Burçin Döveç, Milli Eğitim Bakanlığı inisiyatifinde başlatılan “Bir Okul da Sen Yap” kampanyası kapsamında Döveç ailesi olarak uzun yıllardır hayalini kurdukları, şirketin kurucusu Muharrem Döveç’in ismini taşıyacak okul projesini gerçeğe dönüştürmenin ilk adımını atıyor olmanın büyük mutluluğunu duyduklarını kaydetti.

Döveç, inşa edilecek ortaokulun modern eğitimin tüm gereksinimlerini karşılayacak alt yapıya sahip olacağını kaydetti.

Döveç, okulda Şampiyon Melekler’in adını yaşatacak, birçok kültürel ve sanatsal etkinliğin düzenleneceği çok amaçlı çok amaçlı salonun da yer alacağını ifade etti.

Döveç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç, modern mimariye sahip olacak Muharrem Döveç Ortaokulu’nun, şirketin kurucusu ve babası Muharrem Döveç’in anısını yaşatmak üzere Döveç Construction’un kendi öz kaynaklarıyla; mimar ve mühendisleri tarafından inşa edilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kullanımına devredileceğini söyledi.

Burçin Döveç, “Okulumuz modern dünyanın eğitim normlarında uygun çağdaş ve tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde düşünülmüştür” dedi.

Döveç, şirket olarak ülke için ellerinden geleni yapmaya özen gösterdiklerini de ifade etti.