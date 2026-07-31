İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.

İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.

Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.

Ceuta özerk kenti başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

- İspanya'dan acil müdahale mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadelerini kullanarak Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.

Sanchez, Ceuta özerk kenti başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.