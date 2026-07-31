Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin durumun kontrol altına alınmasına destek olmaları için iki komisyon üyesini görevlendirdiğini duyurdu.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner'in İspanya'yla yakın işbirliği içinde çalıştığını ve kritik noktalara gitmeye hazır olduğunu ifade eden von der Leyen, Brunner'in Frontex aracılığıyla da dahil olmak üzere İspanya’ya yönelik ilave operasyonel desteğin sağlanması üzerinde çalışacağını bildirdi.

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica'nın da Fas'taki muhatabıyla temas halinde olduğunu belirten von der Leyen, AB'nin Fas'la yakın ortaklığının somut sonuçlar elde edilmesine yardımcı olacağına inandığını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı, "Sebte'den gelen görüntüler kabul edilemez. Birliğimize, kurallarımıza uymadan kimsenin giriş yapmasına izin veremeyiz." görüşünü paylaştı.

Tehlikeli geçişlerin derhal durdurulması gerektiğinin altını çizen von der Leyen, "Kaçakçılık şebekeleri dağıtılmalıdır ve geri dönüşler, kurallarımızın izin verdiği ölçüde hızlı bir şekilde gerçekleştirilmelidir." ifadelerini kullandı.

- Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzerek ulaşmaya çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

İspanya hükümeti, son 24 saatte Sebte şehrine yüzerek veya yürüyerek geçen kişi sayısının 49 binden fazla olduğunun tahmin edildiğini açıklamıştı.