Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre düzensiz göçmenler, Ceuta kentine yakın, Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından hareket etti.

Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu.

İspanya'nın deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı, 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Ayrıca İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle 117 kişi sudan kurtarıldı.

İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik etti.

Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Öte yandan Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği bildirildi.

Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

- İspanya'dan acil müdahale mesajı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, X hesabından yaptığı açıklamada, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynakları seferber ettiğini belirtti.

Sanchez, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." ifadesini kullanarak, Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını kaydetti.

Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.

- İspanya, Ceuta'ya asker konuşlandırıyor

İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı belirtildi.

-İtalya: “İspanya ile Schengen'i askıya almayı değerlendiriyoruz”

Bu olayın ardından İtalya hükümeti, İspanya ile Schengen düzenlemesini askıya almak da dahil olmak üzere "olağanüstü önlemleri" değerlendirdiğini açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X'te yaptığı paylaşımda Ceuta'dan gelen görüntülerin "çarpıcı" olduğunu belirterek, bunların "kontrolsüz yasa dışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliği açısından somut bir tehdit oluşturduğunu" gösterdiğini ifade etti.

Meloni'nin açıklamaları, günün erken saatlerinde Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından yapılan benzer değerlendirmeleri yansıtıyordu.

Ancak bunun uygulanması imkânsız görünen bir tehdit olduğu belirtiliyor.

--İspanyol basınına göre 2 bin ila 3 bin kişi geçti

İspanya'nın Ceuta toprağına ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısında son günlerde artış yaşandı.

Sınırı tam olarak kaç kişinin geçtiği net değil. Reuters'ın aktardığına göre İspanyol basınına, 30 Temmuz'da Ceuta'ya 2 bin ila 3 bin kişinin girdiğini yazdı ancak rakamın Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) tarafından teyit edilmediği belirtildi.

İspanya'nın solcu hükümeti, Avrupa'da göçmen yanlısı bir politika izleyen az sayıda hükümetten biri.

İspanya bu yıl ülkede bulunan yaklaşık 500 bin belgesiz göçmene yasal statü vermeye de karar verdi.