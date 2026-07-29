Temmuzda Britanya’da beklenen yağışların yalnızca yüzde yedisi yağdı, güneydeyse bu oran yüzde birlere kadar düştü.

İngiltere’nin ortası, doğusu ve güneyinin büyük bölümünü kapsayan şu yedi bölgede resmen kuraklık ilan edildi:

Doğu Anglia

Hertfordshire ve başkent Londra’nın tamamı

Thames vadisi

Hampshire ve Wight Adası

Batı Midlands

Dorset, Somerset, Wiltshire ve Güney Gloucestershire’ı içine alan Wessex

EA, nehir debilerinin düştüğünü, hasatların erkene çekildiğini ve yangın riskinin arttığını da vurguluyor.

İskoçya ‘kıtlık’ durumunda

İskoçya henüz kuraklık ilan etmedi fakat ‘su kıtlığı’ bildirildi. Doğudaki bazı bölgelerse en ciddi kategori ‘ciddi kıtlık’ durumuna geldi.

Galler’deyse Kuzey Galler ve Yukarı Severn geçen hafta kuralık durumuna girmişti.