Temmuzda Britanya’da beklenen yağışların yalnızca yüzde yedisi yağdı, güneydeyse bu oran yüzde birlere kadar düştü.
İngiltere’nin ortası, doğusu ve güneyinin büyük bölümünü kapsayan şu yedi bölgede resmen kuraklık ilan edildi:
- Doğu Anglia
- Hertfordshire ve başkent Londra’nın tamamı
- Thames vadisi
- Hampshire ve Wight Adası
- Batı Midlands
- Dorset, Somerset, Wiltshire ve Güney Gloucestershire’ı içine alan Wessex
EA, nehir debilerinin düştüğünü, hasatların erkene çekildiğini ve yangın riskinin arttığını da vurguluyor.
İskoçya ‘kıtlık’ durumunda
İskoçya henüz kuraklık ilan etmedi fakat ‘su kıtlığı’ bildirildi. Doğudaki bazı bölgelerse en ciddi kategori ‘ciddi kıtlık’ durumuna geldi.
Galler’deyse Kuzey Galler ve Yukarı Severn geçen hafta kuralık durumuna girmişti.