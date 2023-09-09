Fas İçişleri Bakanlığı, 6,8 büyüklüğündeki depremin Fas'ın merkezini vurduğunu ve en az 1037 kişinin öldüğünü açıkladı. Bazıları ağır olmak üzere yüzlerce kişi de yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünün Marakeş'in 71 km güney batısında Yüksek Atlas Dağları'nda, 18,5 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Deprem yerel saatle 23:11'de meydana geldi. Depremden 19 dakika sonra 4,9 şiddetinde bir artçı şok meydana geldi.

Bakanlık, Marakeş'te ve güneyde depremden etkilenen bölgelerde ölümlerin olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Geçici bir rapora göre, deprem el-Hauz, Marakeş, Ouarzazat, Azilal, Chichaoua ve Taroudant bölgelerinde oldu" denildi.

Yüksek Atlas Dağları'nın yerleşime uzak bir bölgesinde meydana gelen depremin merkez üssünün nispeten sığ olduğu ve sarsıntıların yaklaşık 350 km uzaklıktaki başkent Rabat'ın yanı sıra Kazablanka ve Essaouira'da da hissedildiği bildirildi.

Komşu ülke Cezayir'de de deprem hissedildi, ancak yetkililer herhangi bir can kaybı ya da hasar olmadığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Delhi'de bugün başlayan G20 zirvesinde yaptığı konuşmada uluslararası toplumun Fas'a yardım edeceğini söyledi.