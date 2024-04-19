Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Maraş Raportörü Piero Fassino’nun yakında Kıbrıs’a bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’ne revize edilmiş bir rapor taslağını sunan AKPM Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi (Maraş) Raportörü Piero Fassino’nun, yakında Kıbrıs’a geleceğini yazdı.

Maraş konusundaki nihai raporun onay için haziran ayında yapılacak AKPM zirvesinde sunulacağını yazan gazete rapora, Maraş konusu da dahil olmak üzere Kıbrıs sorunun çözümü için müzakere masasına dönülmesi amacıyla Avrupa Konseyi tarafından tarafların desteklenmesinin ve cesaretlendirilmesinin olası yollarına ilişkin yapıcı önerilerin de dahil edildiğini belirtti.

Habere göre Rum Milletvekili Yorgos Lukaidis, komite toplantısında yaptığı açıklamada müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden başlaması gerektiğini ifade etti.

Lukaidis ayrıca AKPM’nin tarafların müzakerelerin yeniden başlatılması amacına hizmet edecek şekilde hareket ettiği zaman tarafları onaylayarak net bir şekilde düşüncelerini aktarmasında da fayda bulunduğunu söyledi.

Toplantıda yer alan Kıbrıs Türk temsilci (ismi verilmedi) ise raporu dengesiz olarak nitelendirdi ve raportörden, nihai metninin yazılması sürecini askıya almasını talep etti.

Gazete bu önerinin Fassino tarafından reddedildiğini de yazdı.