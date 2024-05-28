Girne’den Çatalköy’deki evine giderken yol ortasında pusuya düşürülerek öldürülen İş İnsanı Halil Falyalı ve beraberinde şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili Asli Duruşma sırasında önemli gelişmeler yaşandı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden duruşmaların sonuna gelindi. Bu kapsamda Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram’ın şahadeti, savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular tarafından sorgulanmaya başlandı. 8 Şubat 2022 tarihide Çatalköy’de gerçekleşen suikast gecesi yaşananların üzerinden geçilirken Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde olay yerindeki tanıkların şahadetleri ve ulaşılan emareler üzerinden sorgulama yapıldı.



DOĞRUYU KİM SÖYLÜYOR?… Savunma avukatı Didem Koç sorgusunda olay yerine ilk ulaştığı iddia edilen tanık Faik Enderoğlu’nun ifadesine dikkat çekerek, “Tanığınız olay sonrası maktul Halil Falyalı’nın korumaları Halil Işık ve Türkistan Gülce’nin batı tarafından birlikte koşarak SL 001 (Halil Falyalı’nın aracı) plakalı aracın yanına geldiklerini söylüyor. Siz ise batıdan gelen Gülce, doğudan gelen Işık’tı diyorsunuz” iddiasına karşın Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram “Bizim tespitlerimize göre Türkistan Gülce Batıdan Halil Işık Doğudan geldi” şeklinde cevap verdi.

“GÜLCE VE IŞIK’IN İFADELERİ TUTARSIZDI FAKAT SOYALAN İLE TOPLANTI YAPTIK”… Savunma Avukatı Didem Koç, kurban Halil Falyalı’nın korumalarının olaydan ne kadar zaman sonra sorgulandığını ve ifadeleri arasındaki çelişki ve farklılıklara dikkat çekti. Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram korumaların ilk ifadelerini 8 Şubat 2022 gecesi olaydan sonra aldığını, ikinci ifadelerini ise 13 Şubat 2022 civarında alındığına vurgu yaptı. Koç’un sorgusu üzerine Bayram, “Her iki şahsı zanlı olarak tutmak taraflar arasında hedef haline getirir. Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan dâhil diğer müdürler ile ortak karar aldık. O ana kadar aleyhlerinde bir şey yoktu. Şahadetlerinde tutarsız şeyler gördük fakat üzerinize iki şarjör boşaltılınca bazı şeyleri unutabilirsiniz” şeklinde cevap verdi…



IŞIK’IN CEP TELEFONUNDAKİ ÖNEMLİ DETAY… Savunma Avukatı Didem Koç sorgusunda Halil Işık’ın havaya ateş ettiğini iddia ettiği Glock marka tabancasının nerede bulunduğunu ve güvenlik şeridinin içerisinde olup olmadığı ile devam etti. Bayram ise olay yerinin doğusunda zeytin ağacının altında bulunduğunu belirtti. Işık’ın 12 Şubat 2022 tarihinde silahın yerini kendisinin gösterdiğini belirtti. Yaşanan bu gelişme üzerine Didem Koç, Halil Işık’a ait incelenen cep telefonunda Işık’ın olaydan günler önce silahın bulunduğu Zeytin Ağacını fotoğrafladığını, Bayram’ın bunu sorgulayıp sorgulamadığını sorması üzerine Bayram gerek duymadığını belirtti.

HALİL IŞIK OLAY YERİNİ 17 ARALIK’TA FOTOĞRAFLADI… Yine Işık’ın incelenen telefonunda 3 ayrı tabancanın fotoğrafları bulunduğuna dikkat çeken Koç, o tabancalarla ilgili bir tahkikat yapılıp yapılmadığını sordu. Bayram ise herhangi bir teyit almadığını belirtti. Yine Halil Işık’ın cep telefonu incelemesinde maktul Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın öldürüldüğü olay mahallinin fotoğrafının gündüz saatlerinde 17 Aralık 2021 tarihinde çekilmiş olduğu, bu fotoğrafı neden çekmiş olabileceği ile ilgili sorgulanıp sorgulanmadığı sorusu üzerine Bayram “Sorgulama gereği duymadım, bir fotoğrafla mı olaya bağlayacaktım” yanıtını verdi… Tahkikat Memuru Müfettiş Murat Bayram, Türkistan Gülce ve Halil Işık ile ilgili Ahmet Soyalan ve diğer müdürleri ile toplantı yaptığını, suikast ile ilgili yüzde bir ihtimal verilmediğini, olsaydı şu anda bile gerekeni yapmaya hazır olduğunu iddia etti…



ALTUNTAŞ’IN DOSYASI BAŞKA BİR POLİSTE… Girne Ağır Ceza Mahkemesinde “Falyalı’ya suikast yapacaklar” ihbarında bulunan Ferdi Atuntaş isimli şahsın meselede sanık olmadığını belirten Murat Bayram, Altuntaş’ın dosyasını başka bir polisin yaptığını söylemekle yetindi.

“ÇIKIŞ KAPILARINA BEN HABER VERMEDİM, ARKADAŞLAR YAPMIŞTIR”… Zanlı Ömer Tunç 8 Şubat 2022 tarihinde suikasttan sonra saat 22:00’da polis tarafından tespit edildi fakat tutuklama saat 00:00 civarında yapıldı… Ömer Tunç’un tutuklama sonrasında Müfettiş Murat Bayram’a “Kıbrıs’ta tanıdığım tek kişi var o da Mustafa Söylemez” dediği Girne Ağır Ceza Mahkemesinde kayda geçirildi. Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular ise Mustafa Söylemez ile ilgili “Adını öğrendikten sonra ne yaptınız?” soruna Bayram, “Arama emri çıkardım” yanıtını verdi. “Adada olup olmadığına dair araştırma yaptınız mı? Çıkış kapılarına Mustafa Söylemez ile ilgili bilgi verdiniz mi?” soruları üzerine Bayram “Bu komplike bir olay, arkadaşlar yapmıştır, ben yapmadım. Sanığı hastaneye götürdüm” dedi…

SL 001’İ PARK HALİNE KİM ALDI?... Maktul Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın suikasta kurban gittiği olay mahallindeki SL 001 plakalı aracın kurşunlandığına dikkat çeken Savunma Avukatı Süleyman Özsoylular, “SL 001 PLAKALI KURŞUNLANAN ARACI “P” (PARK HALİNE) KİM ALDI? Bununla ilgili bir tespitiniz var mı?” sorusuna Bayram “Öyle bir tespitte bulunmadım” dedi.



BEYAZ NİSSAN İLE İLGİLİ İŞLEM YAPILMADI… 2 Şubat 2022 tarihinde olay yerinde Nissan March marka beyaz bir aracın bulunduğunu bu araç içerisinde keleş silahların bulunduğuna dair bir ihbar alınıp alınmadığına dair sorgusunu sürdüren Süleyman Özsoylular’a Bayram, “Evet böyle bir ihbar aldım” dedi. “Peki, bu araçla ile ilgili bir işlem yaptınız mı?” sorusuna ise Bayram “Yapmadık” yanıtını verdi…

CEMİL ÖNAL İSMİ SALONU GERDİ… Suikast zanlılarından Cemil Önal ile ilgili soruları yanıtsız bırakan Polis Müfettişi Murat Bayram “Cemil Önal’ın şahadetini mahkemede paylaşmam uygun olmaz. Bu şahıs buraya gelebilir. Cemil Önal ile ilgili bütün bildiklerimi şu anda anlatayım o gelmeden bitsin. Tahkikatın selameti etkilenecektir. Meselede zanlı olduğunu ben size söyledim” sözleri üzerine Savcılık makamı müdahale ederek “Sizlerin bildiği bir şey varsa söyleyin” dedi…

Duruşma 3 Haziran 2024 Pazartesi saat 11.00’a ertelendi.