Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’ye bağlı Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkûm edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı. Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu (40 yıl), Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Karar öncesi Falyalı’nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyeti, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 19 davadan mahkûm edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy’e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini belirtti.

Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ömer Tunç'un taammüden adam öldürme fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Başkan Soyer, diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirtti. Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde adam öldürme suçunu istediklerine vurgu yaptı. Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu (40 yıl), Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.