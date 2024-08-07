Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş’ın Çatalköy’de 8 Şubat 2022 tarihinde öldürülmesiyle ilgili yargılanan sanıklar Ömer Tunç "ömür boyu", Veysel Sare 35 yıl ve Musa Çiçek 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Falyalı cinayetiyle ilgili dava kararı bugün açıklandı. Karar açıklanırken Falyalı’nın sevenleri mahkeme önünde toplandı, ellerinde fotoğrafla, kararın çıkmasını bekledi. Mahkeme çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Cinayetle ilgili Türkiye’de tutuklu olan sanıklar hakkındaki karar ise 19 Ocak 2024 tarihinde açıklanmıştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mustafa Söylemez'i, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası, diğer sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener ve Ender Yıldız'a ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25'şer yıllık hapis cezası vermişti.

-Soyer: “En önemli hassasiyetlerden biri kamu yararı”

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'in huzurunda yapılan oturumda, Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Egemen Metay da hazır bulundu. Sanıklar aleyhindeki ceza kararını Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Banu Soyer okudu.

Soyer, haklarındaki 17 davadan da suçlu bulunan sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken eylemlerini sürdürdüklerini belirtti. Soyer kararında sanıkların ülkeye kaçak girdiğine de dikkat çekti.

Ceza takdir edilirken en önemli hassasiyetlerden birinin kamu yararı olduğuna vurgu yapan Soyer, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu ve taammüden adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna vurgu yaptı.

Suçun işlenişine göre sanıklara ayrı ayrı cezalar verilmesini uygun bulduklarını kaydeden Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi.

Soyer diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taamüden adam öldürme suçuna iştirak ettiğini kaydederek, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçu işlediklerini dile getirdi.