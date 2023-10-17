Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022'de evine giderken düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili üçüncü duruşma gerçekleşti. Suikastla ilgili olarak KKTC'de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede üçüncü duruşmada ikinci tanık olarak PGM Olay Yeri İnceleme Uzmanı Süleyman Özdemir dinlenmeye devam etti. Özdemir; bir önceki duruşmada Çatalköy, Karakum ve Doğanköy bölgelerinden alınan 51 adet emareyi mahkemeye sunmuş, Tahkikatta toplanan emareler yargıç heyeti huzurunda tek tek açılarak kayda geçirilmişti. Dün gerçekleşen üçüncü duruşmada ise, olay yeri ve delillerin kaydedildiği hard disk görüntüleri mahkeme salonunda görüntülendi.

Duruşma Olay yeri inceleme uzmanının dinlenmesinin tamamlanmasının ardından 23 Ekim 2023 saat 11.30'a ertelendi. Yapılacak duruşmada emarelerin sunulması ve tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.