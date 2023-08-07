Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

8 Şubat 2022’de Çatalköy’de suikasta kurban giden Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma avukatları Didem Koç ve Süleyman Özsoylular savcılıktan geçtiğimiz celsede talep ettikleri iş cetvelini aldı. Ağır Ceza yargıç heyetinin huzurunda teslim edilen belgelerin incelenmesini talep eden savunma avukatları duruşma için ileri bir tarih talep etti.

Mahkeme Heyeti Başkanı, savcılığın da itirazı olmamasını dikkate alarak davayı 20 Eylül 2023 tarihine erteledi.

Öte yandan ülkeye kaçak yollardan giriş yapan Veysel Sare ve Musa Çiçek, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Savunma Avukatlarının hazırlanabilmesi için davanın görüşülmesi 20 Eylül 2023 tarihine ertelendi. Yoğun güvenlik önlemleri altında sürdürülen her iki dava da Adli Yılın açılışından sonra görüşülmeye başlanacak.

Türkiye’de Falyalı suikastı için tutuklu bulunan zanlılar Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez, Ender Yıldız ce Abdürrahim Çelik’in yargılanma süreçleri devam ediyor. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen davada bir sonraki duruşma 12 Ekim 2023 saat 10.00’da yapılacak.