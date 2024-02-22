Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın 8 Şubat 2022’de öldürülmesi ile ilgili sürdürülen davalara Girne Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmada Polis memuru Kevser Ulunay, Polis memuru Kader Artan ve Polis Çavuşu Bülent Bolat dinlendi.

Savcılığın 3 tanık çağırdığı duruşmada, “Duruşma içerisinde duruşma” yapıldı. Kavanlar Sitesi Blok 5 Daire 5’te yakalanan sanık 2 Veysel Sare ve sanık 3 Musa Çiçek ile ilgili tutuklama şekilleri ve ifadeleri mahkemede gündem oldu. Savcılık makamı Alsancak’ta bulunan Kavanlar sitesi No 5: Daire: 5’teki ev baskını ile ilgili sorular sordu.

Polis memuru Kevser Ulunay, konuyla ilgili yaptığı icraatları anlattı. Ulunay, telefonla arandığını ve olay yerine giderek emarelerin fotoğraflarını çekip emare olarak aldığını söyledi. Eve gittiğinde 10-11 polis olduğunu söyleyen Ulunay, savunma makamının şiddet iddialarına, “Ben öyle bir şeye şahit olmadım” dedi.

Polis memuru Kader Artan ise, olay yerine güvenlik amaçlı çağırıldığını söyleyerek, ev içerisinde çok kalmadığını, evin dışarısında güvenlik amaçlı durduklarını söyledi. Artan, eve gittiklerinde ekipler tarafından arama yapıldığını ifade ederek, Kevser Ulunay işini bitirdikten sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi. Artan, şiddet iddialarına ise, “Ben şahit olmadım” dedi.

Polis Çavuşu Bülent Bolat ise ece son giden ekip içerisinde olduğunu söyleyerek, kendileri eve gittiğinde ambulansın çıktığını söyledi. Bolat, güvenlik amaçlı kendisinin balkonda durduğunu söyleyerek, şiddet ve tehdit iddialarına “Duymadım” yanıtını verdi.

Duruşmaların devamı için dava 26 Şubat 2024 Pazartesi saat 11.30’a ertelendi.