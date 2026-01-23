Kıbrıs Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, okullarda akran zorbalığı ve şiddetin uygulanan yanlış politikaların sonucu olduğunu söyledi.

Eylem, sosyal medyada yayımlanan bazı ortaokul öğrencilerinin şiddet içerikli görüntüleriyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bunun münferit bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, olayın ülkede uygulanan yanlış politikaların doğurduğu sonuçlardan biri hatta en önemlisi olduğunu söyledi.

Kamusal eğitimin gözden çıkarıldığını belirten Eylem, "Yeterli rehber öğretmen, özel eğitim öğretmeni atanmamaktadır. Örneğin, geçtiğimiz akademik yılın birinci dönemi 53 öğretmen eksiğiyle tamamlanmış bu süreçte yaşanan taciz, tecavüz olayı Bakanlık tarafından örtbas edilmiştir" dedi.

Şiddet ve akran zorbalığının azaltılmasında rehber öğretmenlerin temel rol oynadığını ancak rehber öğretmen kadrolarının eksik olduğunu kaydeden Eylem, "Tüm paydaşların katılımıyla oluşturulacak planlama ve kapsamlı programlamayla bu konunun ele alınması gerekirken, hem kadrolar eksik bırakılmakta hem de bakanlık ben yaparım olur anlayışıyla yasamızın emrettiği istişareyi dahi yok saymaya çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tam gün eğitimdeki eksikliklerden dolayı bazı öğrencilerin aç kaldığını ve öğrencilere yeterli güvenlik sunulamadığını da kaydeden Eylem, bunların şiddet ve akran zorbalığı olaylarının artışında büyük bir faktör olduğunu söyledi.

Selma Eylem, okulda yaşanan sorunların eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal alanda uygulanan yanlış politikaların sonucu olduğunu belirtti.