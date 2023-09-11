Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havalimanı’nda 15 adet canlı mermi ile yakalanan Artun Met, tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada zanlının “kanunsuz ateşli silah ithali, taşıma ve tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde ithal etmek, kanunsuz patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklandığı belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru İbrahim Bulak,

10 Eylül 2023 tarihinde saat 07.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Türkiye'de sakin Artun Met’in KKTC'den çıkış yapmak amacı ile Kale 8 noktasından bulunan X-Ray cihazından geçiş yapacağı esnada valizi içerisindeki el çantasında kanunsuz olarak bulundurduğu Glock marka şarjörü tasarrufunda bulundurup taşıdıktan sonra yine şarjörü içerisinde 15 adet 9 mm'lik Sar luger marka canlı tabanca mermisi bulundurup taşıdığı tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Artun Met'ten yapılan soruşturma ve vermiş olduğu gönüllü ifadesinde 6 Eylül 2023 tarihinde Türkiye'den KKTC'ye tatile geldiği esnada kendisine ait olan şarjörü ve 15 adet mermiyi

el çantası içerisinde unuttuğunu söylediğini aktardı. Polis, zanlının Türkiye’de ruhsatlı silahının olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.

