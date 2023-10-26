Evrensel Hasta Hakları Derneği, sağlıkta sistemsizlik ve Hasta Hakları Yasası’nın eksikliğinin güvensizliği körüklediğini kaydetti.

Evrensel Hasta Hakları Derneği 26 Ekim Dünya Hasta Hakları Günü nedeniyle yayımladığı basın bildirisinde, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin hala devam ettiğine ve dünyada peşi sıra gelen yıkıcı doğal afetler, ekonomik kriz, yakın coğrafyada şiddeti artan çatışmaların temel insan haklarının korunmasını zorlaştırdığına dikkat çekildi.

Geçen yıl ve içinden geçilen dönemin hasta haklarının sistematik bir biçimde ihlal edildiği, olmayan sağlık politikaları nedeniyle hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerinin katlanarak arttığı bir dönem olarak kayda geçtiğine dikkat çekilen bildiride, içinden geçilen bu dönemde temel hakların korunması için verilecek mücadelenin kaderinin sadece merkezi otoritelere ve karar vericilerin inisiyatifine bırakılamayacağını kaydedildi.

Halihazırda yıllardır devam eden ve çözüm bekleyen sorunlara, reçete/ilaç sistemsizliği nedeniyle yeni mağduriyetler eklendiği konu ile ilgili yürütülen soruşturmanın yarattığı belirsizlik ve karmaşanın da sigortalıların ilaca erişimini büyük ölçüde zora soktuğu anımsatılan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Toplumda sağlık hizmetlerine karşı oluşan korku, endişe ve güvensizlik hissinin giderilebilmesi için karar vericilerin, sağlığın ve ülkemizde yaşayanların sağlık haklarının korunmasının diğer tüm konulardan önce geldiğini anlaması ve bu doğrultuda harekete geçmesi gerekmektedir.”

Sağlık verilerindeki eksikliklerin de yönetenler ve karar vericilerin sağlıktaki gerçek tabloyu görmelerini engellediği görüşü dile getirilen bildiride, sağlıkta sürekli günübirlik ve yama çözümler üretmenin ülkenin sağlık bütçesini zora soktuğu kaydedildi.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık hakkı söz konusu olduğunda, özellikle de belirsizlik ve kriz ortamının korkutucu boyutlara ulaştığı bu dönemde, toplumun tüm kesimlerini daha erişilebilir, daha sürdürülebilir kamu sağlık hizmetleri için taleplerini yükseltmeye ve yönetenler üzerinde de etkin bir baskı unsuru oluşturmaya çağırıyoruz. Sağlıklı bir toplum için kaybedecek bir günümüz bile yoktur.”

Bildiride, AB tarafından finanse edilen Hasta Hakları İzleme Projesi’ne değinilerek, Kasım 2021'de başlayan projenin Eylül 2024'te sona ereceği anımsatıldı.