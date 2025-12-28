Hamitköyde kazıcı-yükleyici aracıyla yapılan kazada ortaya çıkan başkasının kimliğine bürünme ve evrak sahteleme olayıyla ilgili aranan H.R. tutuklandı. Tutuklu sayısı 4 oldu.

Hamitköy’de geçen hafta K.T.’nin (E-24), kullanımındaki kazıcı/yükleyiciyle kaza yaptıktan sonra ehliyetinin başkasına ait olduğu saptanmıştı. Yürütülen ileri soruşturmada, sözkonusu şahsın, ehliyetinin kazıcı/yükleyiciyi sınıfını kapsamamasından dolayı bilgisi ve izni dahilinde H.A.’nın (E-29 kimliğine bürünüp, onun sürüş ehliyetini kullandığı ortaya çıktı.

Zanlının bu sahtelemeyi S.A.(E-26) ile yaptığı; işvereni H.R.(E-52) ile kaportacıya giderek, sahte beyanda bulunduğu ve sigorta acentesine vererek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Polis yürütülen soruşturma kapsamında K.T, H.A. ve S.A.'yı dün; H.R.’yi ise bugün tutukladı.