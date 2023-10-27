Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete sigara satmak isterken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklanan, evinde yapılan aramada silah ve askeri malzemeler bulunan emekli uzman çavuş Veli Karademir bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Murat Ergün, zanlının 25 Ekim 2023 tarihinde saat 18.30 sıralarında 13 karton sigarayı Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir markete satmak isterken Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ikametgahında mahkeme emriyle yapılan aramada, elbise dolabı içinde 10 karton sigara, 6 paket sigara, 9 milimetre çapında canik marka tabanca, askeri mühimmat sandığı, sis havan mermisi kutusu ve M3 hartucu ahşap palet bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 18 Eylül 2023 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis, tabancanın herhangi bir adli olaya karışıp karışmadığının tespiti için balistik inceleme yapıldığını, raporda herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.