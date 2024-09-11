Girne’de ev kira ücreti olarak bir şahıstan emaneten aldığı parayı çalan, ayrıca ev kiralamadığı halde kendisiyle iletişime geçen iki kişiden sahtekarlıkla kira ücreti temin eden şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 2024 yılı Temmuz ve Eylül ayları içerisinde meydana gelen olayda zanlı M.K., (E-46) ev kira ücreti olarak bir şahıstan emaneten aldığı 48 bin TL’yi, yurt dışında sakin ev sahibine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı.

Ayrıca söz konusu şahsın, ev kiralamak için kendisiyle iletişime geçen Girne’de sakin iki ayrı şahsa ise, ev kiralamadığı halde, bahse konu şahıslardan kira ücreti olarak 20 bin TL ve 150 Euro parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildi.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K., dün Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.