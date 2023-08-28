Güney Kıbrıs'ta meclisin yarın, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında deniz altı elektrik kablosu döşenmesi projesi olan EuroAsia Interconnector konusunu ele alacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, EuroAsia Interconnector projesinin sürdürülebilirliği konusunun yarın mecliste ele alınacağını yazdı.

Gazete konunun, Meclis Ticaret Komitesi’nde ele alınacağını ve toplantıda Maliye ve Enerji bakanlarının da yer alacağını belirtti.

Habere göre toplantı, Güney Kıbrıs-Yunanistan-İsrail elektrik bağlantısının hayata geçirilmesi süreci hakkındaki bilgilendirme ile başlayacak.